На этапе Кубка мира в Анси состоялся женский масс-старт.

Кристина Резцова завоевала свою первую индивудуальную медаль на Кубке мира, бронзовую.

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Кристина с последнего рубежа уходила пятой всего в 5,5 секундах от лидера – шведки Эльвиры Эберг, и за полтора километра до финиша шла третьей за француженкой Джулией Симон, но в плотной борьбе. Ей удалось никого больше не пропустить. Ульяна Нигматуллина заехала седьмой (1), Светлана Миронова – 18-й (3), Ирина Казакевич – 29-й (7).

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Результат Эберг – 35:21,7 (2), Симон уступила 10,7 (2) секунды, Резцова – 12,1 (2).

Это первый личный подиум для российских биатлонисток за два года. До этого 19 декабря 2019-го Светлана Миронова была третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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