Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, допустив один промах.

Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе (два промаха, 3,5 секунды отставания), третьим – Тарьей Бё из Норвегии (один промах, 10,3 секунды).

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В составе сборной России Эдуард Латыпов финишировал на 12-м месте, Александр Логинов стал 15-м, Александр Поварницын – 22-м, Карим Халили – 25-м, Даниил Серохвостов – 26-м.

Анси Резцова – 3-я в масс-старте на этапе в Анси, Нигматуллина – 7-я 2 ЧАСА НАЗАД

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