26.01.19 - 17:30
Антерсельва
Гонка преследования - Мужчины • Финал
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Гонка преследования - Мужчины
Антерсельва - 26 января 2019

    
30
Евгений Коростелев
Главное 
 
 Удалить
16:44

Так, тут у нас Фуркад точен, но даже он секунду Гараничеву уступает. Ух, во дела!

16:42 

Восемь человек завершили первую стрельбу, а Гараничев все еще первый. Ногами бы прибавить еще.

16:42 

Бё убежал в гонку, но не Йоханнес, а его брат, хотя тоже опасный.

16:39

Все мишени прикрыл Евгений! Отлично, на Гараничева будут ориентироваться следующие спортсмены.

16:38

Беньямин Вегер первым открыл работу на стрельбище и промазал один раз. Следом подкатился Гараничев.

16:35 

Мартен Фуркад под 12-м номером помчался по шикарной, белоснежной трассе. Посмотрим, сможет ли он хоть сегодня попасть в тройку.

Мартен Фуркад
16:33 

Первые спортсмены уже ушли в гонку. Под вторым номером отправился Евгений Гараничев. Всего же стартуют 108 гонщиков.

16:33 

Отличная, солнечная погода сегодня, хотя морозец в 15 градусов заставляет поморщиться.

16:32

Хэй! Привет поклонникам биатлона. С вами Евгений Коростелев и мужской спринт на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве!

Комментарии 0