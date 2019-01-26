Так, тут у нас Фуркад точен, но даже он секунду Гараничеву уступает. Ух, во дела!
Восемь человек завершили первую стрельбу, а Гараничев все еще первый. Ногами бы прибавить еще.
Бё убежал в гонку, но не Йоханнес, а его брат, хотя тоже опасный.
Все мишени прикрыл Евгений! Отлично, на Гараничева будут ориентироваться следующие спортсмены.
Беньямин Вегер первым открыл работу на стрельбище и промазал один раз. Следом подкатился Гараничев.
Мартен Фуркад под 12-м номером помчался по шикарной, белоснежной трассе. Посмотрим, сможет ли он хоть сегодня попасть в тройку.
Первые спортсмены уже ушли в гонку. Под вторым номером отправился Евгений Гараничев. Всего же стартуют 108 гонщиков.
Отличная, солнечная погода сегодня, хотя морозец в 15 градусов заставляет поморщиться.
Хэй! Привет поклонникам биатлона. С вами Евгений Коростелев и мужской спринт на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве!
Так, тут у нас Фуркад точен, но даже он секунду Гараничеву уступает. Ух, во дела!
Восемь человек завершили первую стрельбу, а Гараничев все еще первый. Ногами бы прибавить еще.
Бё убежал в гонку, но не Йоханнес, а его брат, хотя тоже опасный.
Все мишени прикрыл Евгений! Отлично, на Гараничева будут ориентироваться следующие спортсмены.
Беньямин Вегер первым открыл работу на стрельбище и промазал один раз. Следом подкатился Гараничев.
Мартен Фуркад под 12-м номером помчался по шикарной, белоснежной трассе. Посмотрим, сможет ли он хоть сегодня попасть в тройку.
Первые спортсмены уже ушли в гонку. Под вторым номером отправился Евгений Гараничев. Всего же стартуют 108 гонщиков.
Отличная, солнечная погода сегодня, хотя морозец в 15 градусов заставляет поморщиться.
Хэй! Привет поклонникам биатлона. С вами Евгений Коростелев и мужской спринт на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве!