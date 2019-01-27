27.01.19 - 14:45
Антерсельва
Масс-старт - Женщины • Финал
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Масс-старт - Женщины
Антерсельва - 27 января 2019

    
30
Данил Тармасинов
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Предпоследний масс-старт перед чемпионатом мира – 12,5 км, только лучшие побегут в Антерсельве!

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