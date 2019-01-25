Логинов – о конфликте с Фуркадом и Бё: «Не обращаю внимания на шумиху. Мне интересен только спорт»

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал об отношении к конфликту с группой биатлонистов во главе с Фуркадом и о том, совпадают ли стереотипы о его суровом характере с реальностью.

«Даже не задумываюсь об этом [о том, что говорят Фуркад, Бё или Самуэльссон]. Я в самом деле не обращаю внимания на шумиху и разговоры вокруг. Люди могут говорить все, что угодно. В том числе, обо мне. Я за это никого не осуждаю. Их мнение, они имеют на него право. Мне все это никак не мешает. На соревнованиях я абстрагируюсь от разговоров и всего, что пишут в интернете. Стараюсь думать о спорте. Мне интересно именно это.

Я действительно не привык сильно проявлять эмоции на людях. И не могу поменяться, стать по щелчку пальцев более радостным и улыбчивым. Естественно, в команде мы много шутим и смеемся. Но на трассе я занят другим делом. И сконцентрирован только на нем. Моя серьезность – это не какой-то образ или что-то еще. Я просто такой. И размышлять над тем, какой тип поведения мне больше мог подойти бы, даже не хочу. Это будет искусственно, что уже само по себе неправильно», – рассказал Логинов «Спорт-Экспрессу».

Фуркад, Бё и Самуэльссон считают, что Логинов должен публично извиниться за употребление допинга, из-за которого биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

В сезоне-2018/19 Логинов завоевал по две золотые, серебряные и бронзовые медали, а также занимает вторую строчку в Кубке мира.

Логинову нельзя молчать. Бё и Фуркад признают русского соперника, если он раскается

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