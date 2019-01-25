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Йоханнес Бё выиграл 11 из 16 гонок сезона, Александр Логинов – 26-й в Антерсельве

Йоханнес выиграл 11 из 16 гонок сезона, Логинов – 26-й
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Тотальное унижение соперников.

Норвежский биатлонист и лидер Кубка мира Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе в Антерсельве. Он показал результат 22:44,9 и с одним промахом опередил ближайшего преследователя – соотечественника Эрленда Бьорнтегорда – на 17,5 секунд.

Третьим стал француз Антонин Гигонна, который с промахом уступил Бё 20,2 секунды. Четвертое время показал Мартен Фуркад. Всего в топ-7 попасли четыре представителя Франции (Фийон-Майе и Дестьё).

Вице-лидер Кубка мира русский биатлонист Александр Логинов с тремя промахами стал лишь 26-м.

  • На счету Йоханнеса Бё 11 побед в 16 гонках сезона.
  • Этап продолжится пасьютами завтра, 26 января.
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