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Вирер уничтожила Дальмайер и Витоцци в гонке преследования в Антерсельве
Ирина Старых только 13-я.
Лидер общего зачета Доротея Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Ее результат с двумя промахами – 29:20.1.
Второй финишировала Лаура Дальмайер из Германии, промахнувшаяся единожды. Проигрыш победительнице составил шесть секунд. Лиза Витоцци – третья: она не закрыла две мишени. Итальянка отстала на 16 секунд.
Лучшей из сборной России стала Ирина Старых – она закончила гонку 13-й с двумя промахами.
- Вирер упрочила лидерство в общем зачете, оторвавшись от Витоцци.
- Следующими на старт выйдут мужчины – в 17:30 (мск) начнется гонка преследования.
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