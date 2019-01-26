Вирер уничтожила Дальмайер и Витоцци в гонке преследования в Антерсельве

Лидер общего зачета Доротея Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. Ее результат с двумя промахами – 29:20.1.

Второй финишировала Лаура Дальмайер из Германии, промахнувшаяся единожды. Проигрыш победительнице составил шесть секунд. Лиза Витоцци – третья: она не закрыла две мишени. Итальянка отстала на 16 секунд.

Лучшей из сборной России стала Ирина Старых – она закончила гонку 13-й с двумя промахами.

Вирер упрочила лидерство в общем зачете, оторвавшись от Витоцци.

Следующими на старт выйдут мужчины – в 17:30 (мск) начнется гонка преследования.

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