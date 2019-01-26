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Йоханнес Бё снова гений, Александр Логинов – седьмой

Йоханнес снова гений, Логинов – седьмой
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Лидер общего зачета Кубка мира неудержим.

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем пасьюта на этапе Кубка мира в Антхольце. Он пробежал 12,5 километров со временем 31:33.7 и промахнулся три раза.

Вторым финишировал Антонин Гигонна, промахнувшийся единожды. Он отстал от победителя на 34,8 секунды. Третье место за Кентеном Фийон-Майе: он не закрыл две мишени. Фуркад снова вне подиума – он пятый. Всего в топ-5 вошли четыре спортсмена из Франции.

Александр Логинов отыграл 17 позиций и стал седьмым.

  • Бё выиграл пятую гонку подряд (12 в сезоне) и упрочил лидерство в общем зачете.
  • В воскресенье пройдут заключительные гонки этапа – с общего старта.
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