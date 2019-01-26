Русские биатлонисты не побеждают в Антерсельве. Во всем снова виновата высота

Четыре гонки на этапе Кубка мира в Антхольце продлили бесподиумную серию сборной России. В Антерсельве русские биатлонисты традиционно обвиняют высоту – 1643 метра над уровнем моря.

После спринта пожаловались Матвей Елисеев и Александр Поварницын. Мол, высота серьезно накрывает, Елисееву даже мешала чисто стрелять на стойке. Именно из-за высокогорья не поборолась за спринтерский подиум немка Лаура Дальмайер – финишную зону она покинула лишь с посторонней помощью.

Лаура Дальмайер после спринта в АнтерсельвеGetty Images

Затем сборная России коллективно завалила пасьют. Благодаря Логинову, некритично: лидер команды занял седьмое место, отыграв 19 позиций. Ирина Старых хочет легкости, быстроногая Светлана Миронова пожаловалась на тяжелое состояние. На предыдущих этапах никто не сомневался: стрельни Миронова ноль – будет пьедестал. В Антхольце Светлана закрыла десять из десяти и не попала даже в цветы. Тренер Виталий Норицын заявил, что команда не успела акклиматизироваться в горах.

«Из наших никто не может бегать удачно в Атнхольце. Я сам там один раз только третье место занял. Акклиматизация занимает минимум 12 дней. Мы там бывали на сборах, я только на 13-й день мог нормально бежать, меня было не остановить», – поделился историей многократный чемпион Сергей Тарасов.

Но все были в равных условиях – может, действует поговорка про плохого танцора? Йоханнес Бё бежал в Рупольдинге три гонки, а потом точно так же переехал в Антерсельву. Выиграл дважды и был неудержим на дистанции – соперники на его фоне выглядели случайно попавшими на снег черепахами. Шоу в борьбе за призы устроили французы, причем проигравшим оказался Фуркад. Парой часов ранее в женской гонке блистали итальянки и Лаура Дальмайер, отошедшая от спринтерского потрясения.

Жители Центральной Европы к горам привыкли, но Норвегия по климату больше напоминает Россию, а Йоханнесу хоть бы что. К сожалению, Антон Шипулин готовится к праймериз, а мог бы бегать на своем любимом этапе в составе национальной команды. Русские биатлонисты наверняка вспоминают невовремя ушедшего Антона – в Антхольце без него особенно трудно. Здесь будущий депутат победил пять раз, шестой пришелся на эстафету.

Антон Шипулин, Йоханнес Бё и Симон ШемппGetty Images

У Александра Логинова в пасьюте почти получилось, и Саша не думал винить в неудачах горы. Ему помешал лишний промах на третьей стрельбе, а иначе вице-лидер Кубка мира рубился бы с французами за медали.

Тренерам сборной России точно будет, о чем подумать – через год Антерсельва примет чемпионат мира. Неужели пока конкуренты побеждают и берут медали, мы будем рассказывать, что не акклиматизировались из-за треклятой высоты, и вспоминать Шипулина? Нужно что-то решать, иначе готовым к гонкам окажется только Логинов, которому не дают выигрывать собственные ошибки.

В воскресенье шестой этап Кубка мира закончится масс-стартами. Александр Логинов непременно навяжет Бё и французам борьбу за медали, а остальные будут страдать и искать причины. Пока все идет именно к этому.

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