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Лаура Дальмайер выиграла масс-старт, Светлана Миронова – 18-я

Дальмайер выиграла масс-старт, Миронова – 18-я
Eurosport

1 час назад

После серебра в пасьюте Лаура взяла золото в гонке с общего старта.

Немка показала результат 35:32,8 секунды. Она допустила один промах на первом рубеже. Ранее Лаура взяла серебряную медаль в гонке преследования в Антерсельве.

Маркета Давидова финишировала второй с одним штрафным кругом и отстала от победительницы на 13,1 секунды. Бронзу взяла Ванесса Хинц из сборной Германии. Ее проигрыш – 16,4 секунды при одном промахе на стрельбище.

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова заняла 18-е место. Она уступила 1:34,1 минуты и не закрыла четыре мишени.

  • Мужской масс-старт в Антхольц-Антерсельве пройдет сегодня, 27 января, в 17:30 по московскому времени.
  • Следующий этап Кубка мира в канадском Кэнморе стартует 7 февраля.

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