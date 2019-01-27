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Лаура Дальмайер выиграла масс-старт, Светлана Миронова – 18-я
После серебра в пасьюте Лаура взяла золото в гонке с общего старта.
Немка показала результат 35:32,8 секунды. Она допустила один промах на первом рубеже. Ранее Лаура взяла серебряную медаль в гонке преследования в Антерсельве.
Маркета Давидова финишировала второй с одним штрафным кругом и отстала от победительницы на 13,1 секунды. Бронзу взяла Ванесса Хинц из сборной Германии. Ее проигрыш – 16,4 секунды при одном промахе на стрельбище.
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова заняла 18-е место. Она уступила 1:34,1 минуты и не закрыла четыре мишени.
- Мужской масс-старт в Антхольц-Антерсельве пройдет сегодня, 27 января, в 17:30 по московскому времени.
- Следующий этап Кубка мира в канадском Кэнморе стартует 7 февраля.
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