Кентен Фийон-Майе прервал победную серию Йоханнеса Бё, Евгений Гараничев – седьмой в масс-старте

Француз Кентен Фийон-Майе с безупречной стрельбой стал победителем гонки с общего старта, прошедшей в итальянской Антерсельве. Он прошел 15-километровую дистанцию за 34:39,4. Йоханнес Бё финишировал вторым – ему помешали два промаха. Лидер Кубка мира отстал на 14,3 секунды.

На третьей строчке расположился Арнд Пайффер. На стрельбище немец был безупречен, но уступил Йоханнесу на последнем круге. Фуркад снова четвертый.

Лучшим из русских стал Евгений Гараничев. С двумя промахами на стойке он финишировал седьмым.

Александр Логинов завершил гонку 20-м и утратил вице-лидерство в Кубке мира, пропустив вперед Фуркада.

Следующий этап Кубка мира с 7 по 10 февраля в канадском Кэнморе.

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