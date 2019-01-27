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«Когда я очень устаю, то почти ничего не вижу». Тандревольд едва не ослепла по ходу масс-старта

«Когда я очень устаю, то почти ничего не вижу». Тандревольд едва не ослепла по ходу масс-старта
Eurosport

45 мин. назад

Самостоятельно покинуть территорию соревнований она не смогла.

22-летняя биатлонистка из Норвегии Ингрид Тандревольд покинула стадион после масс-старта в сопровождении технического персонала, потому что практически ослепла от напряжения во время соревнований.

«Я не видела ничего во время последней стрельбы. Иногда такое случается: когда я очень устаю, то почти теряю зрение. Все становится белым, голова кружится. В таких случаях я стараюсь просто прилечь. Меня это немного пугает, если честно. Впервые это со мной произошло в 15 лет – я оставалась в сознании, просто ощутила, как слепну», – рассказала спортсменка NRK.

  • Ингрид три раза промахнулась на четвертом рубеже и показала 26-й результат.
  • Тандревольд – серебряный призер ЧЕ-2017.
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