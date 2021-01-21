Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Она прошла 15 км дистанции с одним промахом за 42 минуты 29,3 секунды. Это ее первая победа в Кубке мира.