Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Она прошла 15 км дистанции с одним промахом за 42 минуты 29,3 секунды. Это ее первая победа в Кубке мира.
Второй финишировала украинка Юлия Джима, которая с нулем проиграла 43,7 секунды. Третья – Анаис Шевалье-Буше из Франции (1 промах, +1.04,0).
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Спортсменки из России показали лучший результат в сезоне: Евгения Павлова – 6-я, (2, +1.49,1), Светлана Миронова – 7-я (2, +1.51,3), Ульяна Кайшева – 9-я (2, +1:55,6), Лариса Куклина – 14-я (1, 2:46,0), Татьяна Акимова – 54-я (5, +5.39,6), Ирина Казакевич – 65-я (6, +6.41,4).
- В общем зачете лидирует Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии.
- Светлана Миронова по итогам классики войдет в топ-20 генеральной классификации.
- В субботу девушки пробегут масс-старт.
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