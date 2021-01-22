Опубликовано 22/01/2021 в 13:33 | Обновлено 22/01/2021 в 13:55

Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Спортсмен не допустил промахов и финишировал со временем 48 минуты и 41,8 секунды.

Вторым стал норвежец Стурла Холм Лагрейд (+58,5), который допустил два промаха на рубежах. Третьим финишировал француз Кантен Фийон Майе (+1,10.6), также промахнувшийся два раза.

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Второй результат среди россиян показал Евгений Гараничев (+2,11.2) – он занял 14-е место, допустив два промаха. Эдуард Латыпов (+4,37.9) стал 49-м, Антон Бабиков (+4,57.6) – 50-м, Кирилл Стрельцов (+6,05.7) – 64-м, а Илья Гаврилов (+10.47.4) занял 91-е место.

В женской индивидуальной гонке победила австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, среди россиянок лучшей стала Евгения Павлова – 6-е место.

22 января сборная России пробежит эстафетную гонку.

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