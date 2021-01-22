Биатлонная Россия в сезоне-2020/21 играет по-крупному: если подиум – то только победа. После смешанки Оберхофа в Антересельве пришла первая личная победа: в индивидуальной гонке ее добыл Александр Логинов, напомнив, что он все еще лидер команды.

Перед Новым годом Александр потерял отца, и менее чем через месяц прослезился на подиуме. Одним из немногих он прошел четыре рубежа индивидуалки на ноль: один за другим промазали братья Бё, Легрейд, Кристиансен и Дале, не хватило точной стрельбы Пайфферу и Фийону-Майе. После нуля на последней стойке Логинов даже запнулся и упал – и сломал палку. Бежать с одной пришлось около 200 метров.

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Конечно, любая победа Логинова – мощнейший взрыв в информационном пространстве из-за его допингового прошлого. Я сразу открыла спортивные страницы ведущих скандинавских медиа, чтобы отследить реакцию иностранцев, но по сравнению с прошлогодней победой Логинова на ЧМ-2020 все было спокойно. Новостники VG даже не вспомнили о допинге Александра, отметив в заголовке его чистую стрельбу и сломанную палку. В теле текста также нет ни одного упоминания допинга. Удивительно.

Александр Логинов Фото: Getty Images

Мысль о допинге промелькнула в текстовом лайве NRK – ведущей вещательной компании Норвегии – но как-то быстро утихла. «Логинов, видимо, сегодня будет на подиуме. Только у Кристиансена есть шанс обыграть русского, который ранее был осужден за допинг», – написали авторы трансляции.

Зато разошлась Хелена Экхольм – бывшая шведская биатлонистка и чемпионка мира. «Никогда не буду радоваться за того, кто отбыл дисквалификацию, – цитирует ее Aftonbladet. – Нельзя сделать такое по ошибке. Если ты вставляешь в тело шприц, ты понимаешь, что происходит».

А вот у простых иностранных болельщиков биатлона в твиттере полыхает не на шутку. Особенно много франкоязычных комментариев – видимо, обижаются за Фийона-Майе, который долго шел вторым за Логиновым, пока и его самого не обошел Легрейд. Просто почитайте:

«Логинов – собака. Ненавижу его, а он выиграет».

«Он писает фиолетовым», – аллюзия на китайского пловца Сунь Яна, про которого аналогичными словами высказывались зарубежные коллеги.

«Кто угодно, кроме Логинова!»

«Победы Логинова вредят спорту».

«Не вижу, кто, но надеюсь, что кто-то все же финиширует перед этим ублюдком Логиновым», – комментарий по ходу гонки.

«Если ты был пойман на допинге, то потом выигрываешь несправедливо. Обидно за спорт. Требую пожизненный бан для допингистов!»

«Господин Логинов, пожалуйста, пройдите на допинг-контроль. Господин Логинов, пожалуйста!»

Можно смеяться над твитами обиженных иностранцев, но опасения остаются. Год назад Логинов выиграл золото чемпионата мира именно в Антхольце – и подвергся массовой травле от братьев Бё, Самуэльссона и других постоянных критиков. Через неделю, утром перед мужской эстафетой, в номер к Александру пришла с обыском итальянская полиция: искали допинг.

У Логинова изъяли персональную технику и до сих пор не вернули. В тот день он не втащил сборную на подиум эстафеты, а назавтра снялся с масс-старта – ни на чем не основанные подозрения все же добили его. Остается надеяться, что произвол не повторится, а Александр подготовится к чемпионату мира-2021 в достойных условиях.

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