Шведкий биатлонист Себастьян Самуэльссон выразил недовольство победой Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
«Он не мой любимчик. Лучше бы победил кто-то другой», – цитирует 23-летнего Самуэльссона Expressen.
Антерсельва
«Ублюдок, собака». Логинова опять оскорбляют после победы
- Самуэльссон регулярно критикует Логинова из-за допингового прошлого – Александр отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.
- Шведский биатлонист – олимпийский чемпион и призер чемпионата мира.
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