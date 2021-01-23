Шведкий биатлонист Себастьян Самуэльссон выразил недовольство победой Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Он не мой любимчик. Лучше бы победил кто-то другой», – цитирует 23-летнего Самуэльссона Expressen.

Антерсельва
«Ублюдок, собака». Логинова опять оскорбляют после победы
ЧАС НАЗАД
  • Самуэльссон регулярно критикует Логинова из-за допингового прошлого – Александр отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.
  • Шведский биатлонист – олимпийский чемпион и призер чемпионата мира.

«Ублюдок, собака». Логинова опять оскорбляют после победы

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