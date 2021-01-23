Представительница Франции Жюлия Симон победила в женском масс-старте на 12,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

Симон допустила три промаха по одному на первых трех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Оберг (+0,2), у которой одна ошибка на третьем рубеже. Замкнула тройку лидеров австрийка Лиза Тереза Хаузер (+3,5), она также допустила один промах на третьем рубеже.

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Сборную России представляли четыре спортсменки. Светлана Миронова (+29,3) заняла шестое место, промахнувшись два раза (0+0+0+2), Евгения Павлова (+1.02.4) стала 11-й (0+0+0+2), Лариса Куклина (+1,03.0) финишировала следом за Павловой (1+0+0+0), а Ульяна Кайшева (+1,52.9) стала 22-й (1+0+2+0).

На прошлом этапе КМ Симон также победила в масс-старте.

Мужская сборная России побежит масс-старт в 17:05 по московскому времени.

22 января Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку.

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