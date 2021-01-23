Сборная России стала третьей на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Россияне пробежали один штрафной круг и потратили семь пять патронов. За российскую сборную выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. От лидера команда отстала на 50,8 секунд.
Победила в мужской эстафете Франция. Французы, которых представляли Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье и Эмильен Жакелен, прошли гонку без штрафных кругов, затратив девять дополнительных патронов.
Антерсельва
Чумовая эстафета в Антерсельве – Россия настреляла бронзу
Вторыми финишировали норвежцы (+0,8), которые пробежали один штрафной круг и затратили девять дополнительных патронов.
- Ранее на седьмом этапе КМ состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала Жюлия Симон.
- Заключительные гонки пройдут 24 января. Женщины пробегут эстафету в 14:45, у мужчин запланирован масс-старт в 17:05.
Антерсельва
Промахи, заносы и падение после финиша – жара масс-старта в Антерсельве
Антерсельва
Симон снова выиграла масс-старт, Миронова – 6-я