Сборная России стала третьей на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Россияне пробежали один штрафной круг и потратили семь пять патронов. За российскую сборную выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. От лидера команда отстала на 50,8 секунд.

Победила в мужской эстафете Франция. Французы, которых представляли Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье и Эмильен Жакелен, прошли гонку без штрафных кругов, затратив девять дополнительных патронов.

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Вторыми финишировали норвежцы (+0,8), которые пробежали один штрафной круг и затратили девять дополнительных патронов.

  • Ранее на седьмом этапе КМ состоялся женский масс-старт, победу в котором одержала Жюлия Симон.
  • Заключительные гонки пройдут 24 января. Женщины пробегут эстафету в 14:45, у мужчин запланирован масс-старт в 17:05.

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