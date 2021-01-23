Сборная России стала третьей на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Россияне пробежали один штрафной круг и потратили семь пять патронов. За российскую сборную выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. От лидера команда отстала на 50,8 секунд.