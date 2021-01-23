Подиум мужской сборной России в эстафете более долгожданный, чем победа Логинова. Александр выигрывал на ЧМ-2020 – между его первыми местами не прошло и года – а мужская четверка в последний раз заезжала в призы на ЧМ-2019 почти два года назад.

Гонка стал последней прикидкой перед чемпионатом мира в Поклюке – три звена были найдены, еще одно тестировалось. Эстафета в Антерсельве показала, что состав на главную командную гонку года определен, как и расстановка: если не случится форс-мажоров, побегут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов – новый крутой финишер.

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Антхольц исторически успешен для русских эстафет, и гонка с первого же этапа сыпала параллелями. Помните Антхольц-2007? Чемпионат мира? Аликинская четверка? Черезов, Чудов, Круглов, Ярошенко? Только тогда над Антерсельвой светило солнце – сейчас был снег и туман. Зато гонка началась почти как под копирку. Идеальная стрельба и ни одного дополнительного патрона от Антона Бабикова – именно так эстафеты начинал Иван Черезов: культовый забойщик сборной России.

Черезов, Ярошенко, Чудов, Круглов. ЧМ-2007, Антхольц Фото: Getty Images

Елисеев отстрелял ноль на лежке и однажды дрогнул на стойке, но закрыл первым же дополнительным и ушел в гонку лидером: как Максим Чудов 14 лет назад. Логинов тоже начал косплеить Дмитрия Ярошенко на третьем этапе и чисто прошел первый рубеж. Мысли о схожести двух гонок не отпускали: Антхольц-2007 выиграли с единственным дополнительным патроном Чудова. Может, и в этот раз так?

Логинов пришел лидером на второй, но не выдержал и развеял ностальгическую магию – штрафной круг после двадцати точных выстрелов в индивидуалке. День на день не приходится. Несмотря на это, Россия оставалась в борьбе за медали. Латыпов ушел с решающего рубежа с немцем Бенедиктом Доллем в борьбе за бронзу – и тут ударило новой порцией биатлонных воспоминаний. Антхольц-2016! Шипулин! Тогда русский финишер тоже бился с Доллем – правда, за золото.

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И тогда, и сейчас локальную дуэль выиграла Россия. Латыпов окончательно укрепился на последнем этапе и чувствует там себя абсолютно раскованно. Ему все равно, кого обыгрывать – дебютанта Кубка мира Легрейда или опытного Долля. На чемпионате мира было бы неплохо добраться до Бё с Жаклином – уверенного в себе финишера у России не было давно.

«Для нас это маленькая победа, мы наконец-то дошли. Дальше будем бороться за победу, у нас есть все шансы, сильная команда. Я планировал выйти раньше, но лыжи слишком быстро догнали – я воткнулся в него и вышел на свежий снег, было тяжелее обогнать. Много сил потратил, чтобы обогнать и закрыть коридор. Правый поворот преимущественный, я его занял и держал преимущество, а потом увидел, что Долль бросил. Мы каждый поздравляли друг друга, каждый поддержал. Мы очень рады, что все так сложилось, вперед, Россия!» – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Финиш Эдуарда Латыпова Фото: Getty Images

Антерсельва уже принесла медалей больше, чем весь сезон, а впереди – две гонки: мужской масс-старт и женская эстафета. Чемпионат мира стартует 10 февраля смешанкой – осталось чуть больше двух недель. Только не надо кричать, что Россия порвет чемпионат мира. После суперуспешного Антхольца-2016 ЧМ был безмедальным. Это не пессимизм и не предостережение – это реалии русского биатлона, в котором пока больше ностальгии, чем настоящего времени.

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