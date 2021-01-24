Сборная России выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Россиянки не бежали штрафных кругов и потратили девять патронов.
За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Антерсельва
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Второй стала сборная Германии (+11.0). Немки прошли гонку без штрафных кругов, затратив шесть дополнительных патронов. Третье место заняли француженки (+21.2), которые пробежали один штрафной круг и затратили девять дополнительных патронов.
- В 17:05 (мск) мужчин запланирован масс-старт.
- Ранее мужская сборная России взяла бронзу в эстафетной гонке.
Антерсельва
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Антерсельва
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