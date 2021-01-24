Российские биатлонисты разрывают этап Кубка мира в Антхольце. Сначала Александр Логинов в великолепном стиле выиграл индивидуальную гонку, не допустив ни одного промаха на 20 выстрелов. Потом третье место взяла мужская четверка – Эдуард Латыпов на финише красиво разобрался с Бенедиктом Доллем, а уверенность Антона Бабикова и Матвея Елисеева заставляла ностальгировать по золотому прошлому. А в воскресенье победа случилась в женской эстафете.

Первое место взяли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Павлова, неделю назад умиравшая в Оберхофе, пролетела первый этап с лучшей скоростью, Акимова подтвердила необходимость ее вызова с Кубка IBU, Миронова не отпустила бывшую лыжницу Дениз Херманн. А Кайшева наконец получила возможность проверить себя в борьбе за золото.

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Ульяне уже 26, а когда-то она считалась молодой и суперперспективной. В 2013-м она взяла четыре золота на ЮЧМ, и ее талант заметил Вольфганг Пихлер – но руководство СБР побоялось бросать молодую спортсменку под жесткие нагрузки требовательного немца. Как показала практика, зря. Потом Кайшеву мариновали на Кубке IBU, давали неподходящие шансы на Кубке мира и после разовых гонок вне топ-50 ссылали обратно, не позволяя проявить потенциал.

Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева Фото: Getty Images

В 2020-м женскую команду возглавил Михаил Шашилов, и Кайшеву перестали дергать туда-сюда. Она врабатывалась в сезон на Кубке мира и методично выросла в финишера эстафеты. В Антерсельве Ульяне наконец привезли удобную позицию для атаки, и она выдержала – как на рубеже, так и на трассе. Кайшева хладнокровно закрыла финальную стойку с одним дополнительным патроном и удержала преимущество над преследующей немкой – самое шаткое, опасное и неудобное: от пяти до десяти секунд.

«Внутри у меня еще одышка, не могу отдышаться, еще из-за маски тяжело. После финиша спросила у соперницы, сколько она взяла дополнительных патронов, чтобы понять, как ситуация сложилась. Так же, как и на всех прошлых гонках, с запасом шла все первые круги. На последнем я сделала 110 процентов от того, что я могла», – прокомментировала биатлонистка. Здорово, что так сложилось, но стать мощным финишером сборной России она должна быть как минимум пять лет назад.

Потрясающий золотой финиш сборной России в эстафете

И есть еще кое-что. Не по Кайшевой и в принципе не по спортсменам. Просто российский биатлон в течение десяти лет научил готовиться к худшему и оставаться подозрительными. Так и сейчас после бесподиумной серии на фоне неожиданной радости лезут ироничные вопросы: что, правда? Вот так взяли и победили? То есть, тренеры действительно готовят сборную к чемпионату мира, и там будет еще лучше?

Статистика стремительно несет в 2016-й, где Россия также вынесла Антхольц, выдав самый успешный этап за всю историю. Золотыми были Антон Шипулин, Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова-Перхт и мужская эстафета, женщины вырвали в командной гонке бронзу. А потом все резко перевернулось с ног на голову: бронзовая эстафета угробила уставшую Подчуфарову, которая так и не вернулась в топ, а после североамериканских этапов сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира в Холменколлене – это абсолютный антирекорд.

Сейчас поездки в США не будет – биатлонный календарь вернулся к классической модели с чемпионатом мира в феврале, и он стартует уже вот-вот. Старшие тренеры Каминский и Шашилов говорят в интервью правильные вещи, а президент Виктор Майгуров предпочитает решать вопросы не в медиа, как его предшественник Драчев, а в кабинетах. Российский биатлон, в тебя очень хочется верить. Но пока страшно. Разубедишь на чемпионате мира?

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