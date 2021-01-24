Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

Бё допустил один промах на последнем огневом рубеже. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе Ханна Оберг (+31,3), у которого две ошибки на первом и четвертом рубежах. Замкнул тройку лидеров словак Яков Фак (+44,2), он допустил один промах на третьем рубеже.

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Из россиян лучший результат показал Александр Логинов (+1.48,6; 4 промаха), который финишировал 19-м. Эдуард Латыпов стал 20-м (5 промахов), Матвей Елисеев – 28-м (3), а Евгений Гараничев занял последнее, 30-е место (7).

У женщин в масс-старте первое место заняла Жюлия Симон.

Ранее состоялась женская эстафета, в которой победила сборная России.

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