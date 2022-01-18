Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 января в Антхольц-Антерсельве – традиционно удачном месте для сборной России. Всего запланировано шесть гонок: две эстафеты, две индивидуальные гонки и два масс-старта.
Состав сборной России
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Состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира-2021/22 выглядит следующим образом:
Beijing 2022
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Мужчины: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков, Эдуард Латыпов;
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.
Эдуард Латыпов не выйдет на индивидуальную гонку, о чем в интервью «Матч ТВ» сообщил тренер мужской сборной России Юрий Каминский. В начале января биатлонист сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
Эдуард Латыпов, Россия
Фото: Getty Images
Расписание трансляций на Eurosport
20 января, четверг
- 16:15 (мск): индивидуальная гонка, мужчины (Eurosport 1).
21 января, пятница
- 16:15 (мск): индивидуальная гонка, женщины (Eurosport 1).
Кристина Резцова
Фото: Getty Images
22 января, суббота
- 14:50 (мск): масс-старт, мужчины (Eurosport 2);
- 17:00 (мск): эстафета, женщины (Eurosport 1).
23 января, воскресенье
- 14:15 (мск): эстафета, мужчины;
- 17:15 (мск): масс-старт, женщины (Eurosport 1).
КАК РОССИЯ ВЫСТУПИТ В АНТХОЛЬЦЕ?
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