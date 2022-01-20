В отсутствии олимпийской тройки из России в индивидуальной гонке – Эдуарда Латыпова, Даниила Серохвостова, Максима Цветкова – 6-й этап Кубка мира в Антхольце стартовал с победы российского биатлониста: Антон Бабиков пришел первым с четырьмя нулями, опередив Тарьея Бё и Карима Халили. Норвежец мог претендовать на золото, но оформил два штрафа на заключительной стойке, Халили же промазал раз на втором рубеже и остался с бронзой. Хотя на финише его тtснил Йоханнес Бё, который в итоге уступил четыре секунды при трех штрафных минутах.

Индивидуальная гонка а Антерсельве – заключительная в этой дисциплине в сезоне Кубка мира-2021/2022. Всего их было две. «Малый хрустальный глобус» на 20 км получил старший Бё, который обогнал напарника Стурлу Легрейда.

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