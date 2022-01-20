В отсутствии олимпийской тройки из России в индивидуальной гонке – Эдуарда Латыпова, Даниила Серохвостова, Максима Цветкова – 6-й этап Кубка мира в Антхольце стартовал с победы российского биатлониста: Антон Бабиков пришел первым с четырьмя нулями, опередив Тарьея Бё и Карима Халили. Норвежец мог претендовать на золото, но оформил два штрафа на заключительной стойке, Халили же промазал раз на втором рубеже и остался с бронзой. Хотя на финише его тtснил Йоханнес Бё, который в итоге уступил четыре секунды при трех штрафных минутах.
Индивидуальная гонка а Антерсельве – заключительная в этой дисциплине в сезоне Кубка мира-2021/2022. Всего их было две. «Малый хрустальный глобус» на 20 км получил старший Бё, который обогнал напарника Стурлу Легрейда.
Ad
Эдуард Латыпов пострадал от вспышки ковида в сборной России по биатлону. Разбираемся, виновата ли в этой истории непризнанная в Германии вакцина.
Антерсельва
Главное об ЭКМ в Антхольце. Россия без Латыпова в индивидуалке
Beijing 2022
Латыпову продлили карантин. Он может не полететь на ОИ со сборной
Beijing 2022
Тушил Фуркада, но пропал на 3 года. Нужен ли Цветков в Пекине?
Related Matches
Индивидуальная гонка - Мужчины
Реклама
Ad
Реклама
Ad