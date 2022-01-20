Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов наконец завершил пребывание на карантине и сможет выйти на старт этапа Кубка мира в Антерсельве. Латыпов провел на самоизоляции две недели – время вспомнить, как развивалась эта история.

6 января

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За день до старта пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила о положительном тесте Эдуарда Латыпова на коронавирус. «Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно», – добавили в СБР.

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Правда, в национальной команде сначала отрицали ковид у Латыпова – старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил, что результат теста биатлониста был ложноположительным. «Мы сразу же после получения результатов сделали два антиген-теста. Они были отрицательными. Меры мы приняли сразу: он живет в отдельном номере, никаких проблем не было его изолировать», – рассказал Каминский.

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов уточнил в телеграм-канале, что две предыдущие пробы Латыпова за 2 и 3 января оказались отрицательными. Как сообщили сайту «Матч ТВ» в пресс-службе IBU, члены сборной России сдали 550 вступительных ПЦР-тестов для попадания в пузырь этапа Кубка мира в Оберхофе. Результаты каждого образца оказались отрицательными.

Вечером Эдуард сдал внеочередной ПЦР-тест – он показал положительный результат. Биатлонист был изолирован от команды и пропустил гонки в Оберхофе.

Эдуард Латыпов, Россия Фото: Getty Images

7 января

Пресс-служба IBU сообщила, что Эдуард должен будет провести на карантине 14 дней. Вслед за этапом Кубка мира в Оберхофе биатлонист автоматически пролетал мимо Рупольдинга. «Согласно правилам, непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней без возможности пройти тест вне этого карантина. Это действующее законодательство в Германии, это правила, которым следуют власти», – заявили «Матч ТВ» в IBU.

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов подтвердил, что карантин русского биатлониста продлится до 19 января включительно. «Эдуарду разрешено покидать место изоляции на 2 часа ежедневно и даже тренироваться на улице, но только в маске и без контакта с кем бы то ни было. Конечно, мы хотели бы иметь возможность вывезти его и собратьев по несчастью из Германии как можно раньше. Ищем компромисс», – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Позже о состоянии Латыпова рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский: «У Эдуарда только легкий насморк. На сборе в Болгарии была легкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой».

13 января

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что Латыпов выступит на этапе Кубка мира в Антхольце. «У Эдуарда все хорошо с точки зрения здоровья. Со стороны тренировок, работает один раз в день. Выполняет комбинированную тренировку: два часа на лыжах, час на велосипеде. Стрельба была вчера, еще четыре или пять раз он также сможет позаниматься ей. Он будет там до 20 января, оттуда из Оберхофа он поедет в Антхольц, где примет участие в этапе Кубка мира», – сказал Каминский в интервью «Матч ТВ».

15 января

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов рассказал о том, что Латыпов сдал отрицательный тест на коронавирус, однако вынужден оставаться на карантине. «Вчера созванивались. Молодцом держится. Подсказал нам несколько моментов по этой трассе в Рупольдинге, поделился, как лучше проходить некоторые участки. И удачи пожелал», – сказал Серохвостов в комментарии «Спорт-Экспресс».

Позже пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов прокомментировал слова Серохвостова: Латыпов сдал отрицательный экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, а не тест на COVID-19.

«Антиген» не является официальным тестом, это предварительное обследование, которое требует лабораторного подтверждения. Для нас «антиген» – это элемент самоконтроля, который спортсмен может сделать себе сам. Берется мазок из носа, наносится на полоску теста, дальше – в какой цвет окрасится. На длину карантина Эдика этот тест, к сожалению, никак не влияет. Тест на COVID-19 он должен будет сдать в конце карантина», – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

19 января

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Латыпову продлили карантин на восемь дней, из-за чего он может не полететь в Пекин для участия в зимней Олимпиаде вместе с остальной командой.

«Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая.

СБР и ОКР пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19-го января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», – заявил Каминский.

При этом Сергей Аверьянов заявил, что ни о каком продлении изоляции Латыпова в случае отрицательного результата теста не может быть и речи. «Сегодня, 19 января, Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждем вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце. Соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды. Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине», заявил пресс-атташе СБР в интервью «Чемпионату».

Виктор Никитин, личный тренер Эдуарда Латыпова, заявил, что 19 и 20 января у российского биатлониста запланировано 2 тестирования на коронавирус – в случае отрицательного результата он переедет в Антхольц 21 января. «Чувствует он себя нормально, ждем результатов тестов», – сказал Никитин ТАСС.

20 января

Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и сообщил, что его пребывание на карантине завершено. «Я уже на полпути к Антхольцу. Скоро, надеюсь, будет старт для меня, я проверю свою форму. Я много готовился, не останавливался. Надеюсь, что будет хорошая борьба. В Италии точно побегу масс-старт, а дальше уже по ситуации», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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Источники: «Матч ТВ», телеграм Сергея Аверьянова, Metaratings.ru, официальный сайт СБР, «Спорт-Экспресс», ТАСС

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