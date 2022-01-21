Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост после завершения индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
«Четвертое место сегодня. Один промах отделил от победы. Но моя форма улучшается. Я доволен своим состоянием перед поездкой на Олимпийские игры, которые начнутся менее чем через две недели. Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок. Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме», – написал Бё-младший в инстаграме.
Ad
Седьмой этап Кубка мира в Антхольце стартовал с двух медалей российских биатлонистов: Антон Бабиков пришел первым с четырьмя нулями, а Карим Халили стал третьим.
Антерсельва
Латыпов вышел с карантина и едет в Антерсельву. Как он боролся с вирусом
Латыпов вышел с карантина и едет в Антерсельву. Как он боролся с вирусом?
Антерсельва
Золотой финиш Бабикова в Антерсельве – даже упал на колени
Антерсельва
Бабиков забрал золото классики, у Халили – бронза
Реклама
Ad
Реклама
Ad