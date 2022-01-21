Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост после завершения индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Четвертое место сегодня. Один промах отделил от победы. Но моя форма улучшается. Я доволен своим состоянием перед поездкой на Олимпийские игры, которые начнутся менее чем через две недели. Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок. Мощное выступление России. Два россиянина оказались на подиуме», – написал Бё-младший в инстаграме.

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Седьмой этап Кубка мира в Антхольце стартовал с двух медалей российских биатлонистов: Антон Бабиков пришел первым с четырьмя нулями, а Карим Халили стал третьим.

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