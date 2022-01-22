В третьей эстафете сезона на Кубке мира-2021/2022 в Антхольце сборная России пришла второй. Квартет Михаила Шашилова – Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина – взял 12 допов, зашел на три круга и на финише уступил 24 секунды лидеру. Золото завоевала Норвегия, которая настреляла десять дополнительных патронов при одном штрафе. Тройку закрыла Франция: четверка воспользовалась 13-ю дополнительными патронами и отстала от лидера на 32 секунды.

Россия лидировала в течение первой части гонки: Васнецова была в топ-6, Резцова затащила команду на первое место. Шансы на золото сохранялись до третьей стойки – тогда Казакевич зашла на три штрафных круга. Но Ульяна Нигматуллина на ноль отработала лежку, с одним допом ушла со стойки и воспользовалась промахами соперниц. Уже на финишных метрах она контролировала серебро и не подпустила тандем Италии и Франции.

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