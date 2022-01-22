Немец Бенедикт Долль победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве.

В масс-старте участвовало только два русских – Антон Бабиков и Эдуард Латытов, который провел только первую гонку в новом году из-за коронавируса. Но уже после второй стрельбы стало понятно, что Латыпов находится не в лучшей форме: с 8 промахами он стал 25-м.

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Зато отличную форму демонстрировал Йоханнес Бё, который лидировал даже с промахами на рубежах. Во второй части дистанции раскрылся и Бабиков: после двух ошибок в лежке четко отстрелял первую стойку и нарастил скорость. К последнему рубежу Антон прибежал в плотной борьбе за топ-6. Но на последней стрельбе гонщики попали в мощный порыв ветра, с которым справился только Бенедикт Долль. Немец уехал с рубежа первым и вырвал победу у Йоханнеса. Тройку замкнул еще один норвежец Стурла Легрейд Бабиков же из-за 2 промахов вылетел из борьбы за топ-6 и финишировал 10-м.

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