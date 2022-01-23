Сборная России (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве (Антхольц).

Русские парни отстали от лидера на одну минуту и 57,2 секунды. Допустили 12 промахов и завершили гонку с одним штрафным кругом – Эдуард Латыпов не справился со стрельбой лежа даже с тремя дополнительными патронами.

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Мужская сборная России поднималась на подиум во всех четырех эстафетах сезона-2021/2022: ранее команда Юрия Каминского завоевала бронзу шведского Эстерсунда, бронзу австрийского Хохфильцена и золото немецкого Рупольдинга.

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Победу праздновала сборная Норвегии – Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 14,7 секунды. Бронзовые награды завоевала сборная Германии – Роман Риис, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацхен проиграли норвежцам 2 минуты и 4,4 секунды.

В субботу женская сборная России завоевала серебро в эстафете Антхольца . Три штрафа не помешали занять место на подиуме.

Максим Цветков не бежал эстафету в Антерсельве, но это не отменяет того, что в 30 лет спортсмен переживает вторую молодость . Его не было в биатлоне три года, а теперь Цветков едет на Олимпиаду.

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