Эстафетой закончился последний перед Олимпиадой в Пекине этап в Антхольце у мужчин. Российская сборная в упорной борьбе завоевала серебро. По сравнению с золотым составом Рупольдинга в команде произошло две замены: на стартовом этапе вместо Карима Халили пробежал Антон Бабиков, а на последнем – Эдуард Латыпов сменил Максима Цветкова. Первый не попал в объявленный накануне Антерсельвы основной олимпийский состав, став запасным, а второй – пропустил Оберхоф и Рупольдинг из-за положительного теста на коронавирус и последовавшего карантина. Все ли вопросы сняла командная гонка?

Что предшествовало эстафете

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После этапа Кубка мира в Рупольдинге, где Россия, неудачно выступив в спринтерской гонке, не смогла добыть шестую квоту, был объявлен олимпийский состав: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Антон Бабиков в список не попал, оставшись в запасе, но рук не опустил.

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«Я не попал на Олимпиаду? Я попал в список запасным. Олимпиада еще не началась, еще не вечер. Мы не говорили с тренером, что могу тут выиграть с 3-минутным отрывом и список может измениться. Но я надеюсь на такой сценарий», – заявил Бабиков в эфире «Матч ТВ» накануне индивидуальной гонки в Антхольце.

Дистанция показала, что Антон слов на ветер не бросает. Классику он выиграл с чистой стрельбой, пусть и не с таким подавляющим преимуществом как обозначил – ему всего порядка десяти секунд уступил серебряный призер норвежец Тарьей Бё, махнувший дважды, и 48,5 – Карим Халили, финишировавший третьим и также не избежавший промаха. Но разговоры о том, что Бабиков нужен в основе, зазвучали довольно громко.

Только вот вместо кого? Места в составе Александра Логинова и самого быстрого из всех Даниила Серохвостова не подвергались сомнению, Карим выиграл бы индивидуалку, если бы не промахнулся, а золотой эстафетный финиш Цветкова в Рупольдинге был еще у всех перед глазами. Внимание заявлявших, что Бабиков нужен в Пекине, обратилось в сторону Эдуарда Латыпова, отсидевшего карантин и невнятно прошедшего масс-старт в Антерсельве: он допустил аж восемь промахов и финишировал 25-м.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

«Заболевание не проходит бесследно. Не в обиду Эдику, любой растеряет форму после двух недель заточения. За Латыпова страшно. Думаю, на Олимпиаду надо брать Бабикова. Никто не знает, как скоро к Латыпову вернется его форма. Бабиков может принести больше пользы команде. Таких хороших стрелков у нас нет», – прямо заявила Анфиса Резцова, озвучив мысли, которые, возможно, возникли и у других, кто предпочел высказаться более сдержанно.

А вот мнение Дмитрия Ярошенко: «Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят. Он же не блатной спортсмен или чей-то протеже. К счастью, сейчас в нашей команде в плане протеже все одинаковые – тренеры будут смотреть по результатам. Важнее заработать медали для государства».

Однако старший тренер мужской сборной Юрий Каминский был непреклонен.

«В отношении Бабикова было не только радостно, но и немного грустно. Покажи он такие результаты в нужное время в нужном месте – был бы в олимпийской команде. Пока пятерка на Пекин окончательна и бесповоротна. У нас нет веских поводов делать замены. Вроде бы Халили, но у него тоже очень хороший результат. На самом деле заявка подведена, поезд уже ушел. Если что-то случается – заболевает спортсмен, еще какой-то форс-мажор, тогда делается замена. На чужом несчастье свое счастье не построишь», – сказал он в эфире «Матч ТВ», после классики, а после масс-старта не стал больше поднимать эту тему.

Тем не менее в состав на эстафету были заявлены и Бабиков, и Латыпов. Для сравнения или просто по готовности здесь и сейчас – известно лишь Каминскому.

Как прошла эстафета

Антон Бабиков с первым этапом справился хорошо, но не блестяще. Если лежку он прошел ударно, то на стойке ему потребовалось два дополнительных патрона. Конечно, с ритма сбила и добавила волнения предшествующая второму рубежу поломка палки, но и на финишный круг Антона немного не хватило: уходя с рубежа с 15-секундным отставанием, он привез Даниилу Серохвостову почти полминуты.

Уважение Антону: после гонки он выказал поддержку именно Латыпову.

«Думаю, что Эдуард должен был ощущать нашу поддержку. Мы созванивались с ним, когда он был на карантине. Не сомневались в нем как в эстафетном бойце. Знали, что он покажет все, на что способен, и он это доказал. Ну и все сегодня молодцы. Каждый этап работал как мог», – заявил он в эфире «Мат ТВ» после финиша.

Действительно, Эдуард не подвел, показав себя истинным финишером. После уверенного этапа Даниила Серохвостова и не совсем удачного – Александра Логинова, он получил отставание от сборной Норвегии почти полторы минуты. Впереди были Франция и Германия, за которые бежали резервисты, и казалось – можно бороться за медали! Но многие перестали в них верить после штрафного круга на лежке. Стойка с одним дополнительным вроде бы это ощущение упрочило – немец с французом имели весомое преимущество. За километр до финиша от медали отделяло целых 11 секунд.

Но надежный финишер – это все-таки немного не про отсутствие штрафных кругов. А про умение спортсмена собраться в нужный момент и выдать максимум. Боевое серебро – тому подтверждение. А норвежцы? Они были безупречны. Но смогут ли они повторить такое и не разволноваться в неподходящий момент на Олимпиаде?

«Я работал все-таки, крутил педали на карантине, так скажем. Смешанные чувства сегодня – не справился со стрельбой – были, чувствовал, что могу. Самочувствие было хорошее. Выложил на дистанции все, что мог», – сказал Эдуард после финиша.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Ну и в заключение стоит привести слова Анфисы Резцовой. Латыпов убедил, в том числе и ее:

«Латыпов просто умница! Не ожидала от него такого. Думала, ему будет тяжело в эстафете после всех передряг. Это вышка! Я очень рада. На первом круге казалось, что не совсем правильное решение ставить Эдуарда на последний этап, но он просто умничка. Всем все доказал».

Видимо, все вопросы по олимпийскому составу у всех окончательно сняты?

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