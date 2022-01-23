Двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Вирер с двумя промахами показала время 35:58,7 секунды. Для Доротеи это первая личная победа в сезоне и вторая медаль после бронзы в спринте на этапе в Рупольдинге.

Серебро – у Динары Алимбековой. У белоруски один штрафной круг и отставание +3,7 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Анаи Шевалье-Буше (+11,6 секунды, один штрафной круг).

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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова допустила два промаха на стрельбище и проиграла +22,8 секунды. У Резцовой четвертое место на финише. В топ-8 также попали Жюли Брайза-Буше из Франции, норвежка Тириль Экхофф и немка Ванесса Фойхт.

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Еще одна русская биатлонистка Ульяна Нигматуллина осталась восьмой (+42,5 секунды и один промах). Валерия Васнецова финишировала 15-й, Ирина Казакевич – 20-й.

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