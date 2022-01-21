21 января на шестом этапе Кубка мира в Антхольце состоялась женская индивидуальная гонка. Победу праздновала француженка Жюстин Брайса-Буше. Второй финишировала ее соотечественница Джулия Симон. Тройку замкнула шведка Мона Брорсон.
За Россию бежали всего три биатлонистки – Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Они не преуспели, расположившись далеко от пьедестала. Лучший результат показала Нигматуллина, она замкнула десятку.
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1. Жюстин Брайса-Буше (Франция) – 42.20,6 (1 штрафная минута).
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2. Джулия Симон (Франция) – + 51,1 (2).
3. Мона Брорссон (Швеция) – +1.37,2 (2).
4. Клэр Игэн (США) – +1.55,9 (2).
5. Доротея Вирер (Италия) – +1.58,8 (3).
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10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – +2.58,9 (2)...
63. Валерия Васнецова (Россия) – +7.05,4 (7)...
65. Ирина Казакевич (Россия) – +7.21,7 (6).
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