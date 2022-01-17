Союз биатлонистов России (СБР) на пресс-конференции объявил окончательный состав на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай) 4-20 февраля. В список согласно квотам вошли 5 биатлонистов и 5 биатлонисток.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

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Запасной – Антон Бабиков и Александр Поварницын.

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Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Запасные – Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград. Синл-микст пока не входит в олимпийскую программу.

Состав лыжной команды тоже известен – туда вошли 16 спортсменов . Александр Большунов и Сергей Устюгов – в списке.

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