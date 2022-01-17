Союз биатлонистов России (СБР) на пресс-конференции объявил окончательный состав на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай) 4-20 февраля. В список согласно квотам вошли 5 биатлонистов и 5 биатлонисток.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
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Запасной – Антон Бабиков и Александр Поварницын.
Рупольдинг
Серебряный финиш Логинова в гонке преследования в Рупольдинге
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Запасные – Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград. Синл-микст пока не входит в олимпийскую программу.
Состав лыжной команды тоже известен – туда вошли 16 спортсменов. Александр Большунов и Сергей Устюгов – в списке.
У мужской сборной России слишком крутой выбор. Кого брать в мужскую эстафетную четверку на Олимпиаде?
Рупольдинг
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Рупольдинг
Анфиса Резцова – после 36-го места Кристины: «Атмосфера неидеальная»
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