30 минут пасьюта в Эстерсунде-2016 стали самыми сладкими в карьере Цветкова – они с Антоном Бабиковым не подпустили Мартена Фуркада на финишном круге и оставили того без золота КМ. Мир кричал о сенсации – спойлер: очень бесперспективной. На старт гонки преследования оба выходили с минутным отставанием от коллекционера хрустальных глобусов. Но выстрелили нули на стойке, а Максим отстоял серебро под напором злющего француза, который уже съедал метры – дуэт выкатил на финиш первым.

Максим Цветков, Антон Бабиков, Мартен Фуркад Фото: Getty Images

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Тогда 25-летний вологжанин взял вторую личную медаль на Кубке мира – сезоном ранее ему удался спринт Антхольца, где он с нулями финишировал вторым в пяти секундах от Симона Шемппа. А в 2017 году биатлониста ждала гонка жизни: масс-старт домашнего этапа в Тюмени. При родных трибунах он оставил за спиной Эрленна Бьёнтегора и Йоханесса Бё, отобрав у норвежцев золото.

Рупольдинг Цветков не подпустил Наврата на последнем этапе эстафеты и добыл золото 15/01/2022 В 16:02

В промежутках между личными взлетами Цветков активно вспахивал трассы в эстафетах, где 11 раз в составе четверки брал подиумы, в том числе выиграл золото чемпионата мира в Хохфильцене в сезоне-2016/2017. Чаще в квартете он бежал первый или второй этапы: работал чисто и создавал приятный отрыв для напарника. В личке же дела шли куда скромнее – редкие попадания на подиум и в цветы не скрашивали его частых фиаско за двадцаткой. Последняя связка Оберхоф+Рупольдинг в 2019-м стала одной из самых провальных в карьере. Там Максим заехал на 56-е место спринта, стал 24-м в пасьюте, хотя и помог с золотом эстафеты. Крепкий командник пропустил вторую часть сезона, а после резко исчез с радаров на три года.

Ходили слухи, что тогда его одолел мононуклеоз. Им удачно переболели Фуркад и Дарья Домрачева, но вирус погубил карьеру других топов. Недуг сломал блистательную Лив Грете Пуаре, из-за него пропустил два сезона и так не смог вернуться на прежний уровень норвежец Александр Ус. Последней яркой жертвой стала скандинавская звезда Сюннёве Сулемдаль.

александр ус Фото: Eurosport

Под ударом оказался и русский. Макс подцепил «болезнь поцелуев» после тренировок в горах Чили, потом не отступали травмы, а поиск формы и тренера-спасителя занял много времени. Им оказался Сергей Башкиров, удачно принявший Цветкова и сборную в 2021 году. Но этому предшествовали набор кондиций и поиск приятной компании для продуктивных сборов: Цветков тренировался с Алексеем Волковым и Юрием Шопиным в Раубичах, наматывал круги на велике с Тимофеем Лапшиным в Минске и даже наращивал ход в лыжной эстафете за Вологодскую область на всероссийских стартах – парни прибежали вторыми.

Он цеплялся за любую помощь экс-биатлонистов, чтобы наконец пробиться в основную сборную. Но в ноябре 2021-го Макс на отборочных в Ханты-Мансийске откатился непозволительно далеко: в спринте с промахом стал лишь девятым, в масс-старте также с одним пришел пятым. Для цели ему, как минимум, нужна была первая тройка, желательно, в двух стартах. Так что с привилегированной пятеркой, которая прикатила на этап КМ в Эстерсунд без отбора, отправили Даниила Серохвостова.

Макс вполне мог довольствоваться лидерством на Кубке России, чтобы в январе попасть на международные старты, но забил на критерии отбора: в середине декабря Цветков рискованно сорвался на Кубок IBU – при неудачном выступлении ему пришлось бы снова отбираться на «Ижевской винтовке». Но на декабрьских стартах в австрийском Обертиллиахе он забрался на три подиума кряду: дважды был третьим в спринте и индивидуальной гонке, схватил бронзу в смешанной эстафете, где четверка привезла Норвегии и Италии больше минуты. Риск и медали на Кубке IBU привели Максима на Кубок мира.

Максим Цветков Фото: Eurosport

В Оберхофе Цветков начал с 52-го места в спринте, но смог отыграть 40 позиций в пасьюте. А уже в Рупольдинге он стал лучшим из российских биатлонистов в гонке на 10 км и не подвел на четвертом этапе золотой эстафеты. Финишер отстрелял как в лучшие годы – без промахов – и пробежал с третьим временем в гонке, выдав грамотный последний круг. Немец Филипп Наврат за 900 метров равнины съел половину от 12-секундного отставания, но Цветков сохранил себя перед серией подъемов: как раз там преследователь захлебнулся, а Макс втопил до финиша и больше не останавливался.

«Прогрессируя на Кубке России и Кубке IBU, он завоевал право участвовать в Кубке мира и запрыгнул на подножку уходящего поезда», – подметил президент Союза биатлонистов России Майгуров при объявлении состава.

Цветков прогрессирует во всех компонентах, сейчас он один из самых стабильных в сборной России по сумме двух показателей. Он десятый по стрельбе на Кубке мира с процентовкой 87,8, где среди своих уступает лишь Кариму Халили, но обходит напарника на трассе. На лыжне Максим закрывает двадцатку со средним показателем – 3.50, пропуская вперед тройку русских: Латыпов, Логинов, Серохвостов. Он четче братьев Бё и быстрее Стурлы Легрейда, хотя, понятно, отбегали они разные километры.

Перед Олимпиадой-2014 Максим был только набирающим форму дебютантом, и в итоге не выступил в Сочи из-за жесткой конкуренции; от него отказались и в Пхенчхане-2018 – ситуацию тогда осложнил допинговый скандал: вместо обещанных 11 квот на женскую и мужскую команды дали всего четыре.

Максим Цветков после победы в эстафете в Рупольдинге Фото: Getty Images

Так что Олимпиада в Пекине – возможно, последний шанс Цветкова запомниться не только тараном семикратного обладателя «БХГ». С хорошим балансом стрельбы и хода, опытом чемпионатов мира, хладнокровием в решающие моменты и высокой адаптивностью у него большие шансы на эстафеты и личные старты, на каждом из которых разрешено выставить лишь по четыре спортсмена. Тем более в Германии за три недели он вырос до вице-лидера команды, а о форме переболевшего ковидом Латыпова можно будет судить лишь в Антерсельве – заключительный предолимпийский этап стартует 20 января.

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