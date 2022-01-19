Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Эдуарду Латыпову продлили карантин на восемь дней.

Российский биатлонист находится на самоизоляции уже 14 дней: 5 января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус.

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«Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая.

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СБР и ОКР пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19-го января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», – заявил Каминский.

Источник: РИА Новости

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