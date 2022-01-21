Биатлонистам сборной Украины было настоятельно рекомендовано не делать совместных фотографий с российскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине, а также не давать интервью на русском языке. Информация появилась после общения с министерством спорта страны, которое состоялось 20 января.

Причиной мог стать скандал во время летних Игр в Токио после совместного фото прыгуний в высоту украинки Ярославы Магучих и Марии Ласицкене, выигравших бронзовую и золотую медали соответственно. В Минобороны Украины тогда даже провели беседу с младшим лейтенантом вооруженных сил Магучих, расценив поступок как следствие эмоций.

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Дмитрий Пидручный Фото: Getty Images

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По информации «РИА Новости», многие спортсмены и журналисты в России резко отреагировали на данную инициативу.

«Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус. И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более 10 лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у нас будут большие проблемы, если мы дадим вам интервью. Но они очень сильно хотят с нами говорить. Вспомните чемпионат Европы по футболу. Шевченко давал установку на русском языке. Поэтому самые главные враги украинского спорта – это идиоты и дебилы из Министерства спорта Украины.

Все знают, как я люблю и поддерживаю украинский спорт. Например, мы живем в одном отеле со сборной Украины по биатлону, постоянно встречаемся. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из представителей биатлонной команды друг с другом общались на украинском. Они всегда общаются на русском. Русский язык объединяет команду. Более того, украинские биатлонисты каждый раз хотят нам дать интервью. Мы со всеми нежно дружим», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Сложно комментировать такие вещи серьезно. Надо просто проходить мимо. Нет смысла отвечать на такие глупости. Не хотят фотографироваться с нашими спортсменами – пусть не фотографируются. Я давно понял, что там уже совсем не осталось ничего здравого и святого. Тяжело. Остается только посмеяться и помахать рукой», – высказался бывший президент СБР Владимир Драчев.

«Это абсолютный бред, если честно. Как я буду поступать? Я с ними буду разговаривать на русском языке, я не знаю украинского. А как уже они будут поступать (в плане интервью) – это их личное дело. Я считаю, что это тупость беспробудная, начиная с того, что у Украины конфликт с Россией. Это просто самая большая тупость, которая может быть на Земле. А все остальное – это уже какие-то отголоски», – прокомментировал информацию серебряный призер Олимпиады фигурист Александр Жулин.

Александр Тихонов (ИТАР-ТАСС) Фото: Imago

«Запретить украинским спортсменам общаться с россиянами – это абсолютно безголовое решение. Украинские власти продолжают свою политику. Скоро они доведут ситуацию до такого критического момента, что их народ проснется и даст отпор этим клоунам. Спортсменам же остается только действовать так, как им прикажет правительство. Наши атлеты не обидятся и правильно поймут поведение украинских коллег, от которых ничего не зависит. Хотя я надеюсь, что россияне и украинцы, как и на прошлых Играх, обнимутся со своими флагами и своим жестом выставят политиков балбесами», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

В Федерации биатлона Украины, однако, эту информацию не подтвердили:

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», - сообщили ТАСС в организации.

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