Биатлонист мужской сборной России Эдуард Латыпов получил официальный ответ от оргкомитета зимних Олимпийских игр по поводу допуска на ОИ-2022. Латыпов заразился коронавирусом и мог не попасть в Пекин вместе с главной командой.

«Начнем утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», – написал в телеграм-канале глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

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Ранее в Китае обязали спортсменов, переболевших коронавирусной инфекцией, прибывать на Игры не ранее чем через неделю после отрицательного теста. Карантин Эдуарда Латыпова завершился еще 20 января, и он не успевал на рейс с остальными биатлонистами в Пекин.

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По данным источника агентства ТАСС, делу Латыпова помогло вмешательство ОКР. Теперь Эдуард отправится на Олимпиаду вместе со всеми 26 января.

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