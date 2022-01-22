Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результаты российских биатлонистов в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, где лучшим стал Антон Бабиков, который замкнул десятку лучших.
«Сегодня гонка не задалась. Но мы же видим, что ребята стараются. Бабиков и Латыпов – все равно молодцы. То, что Бабиков сегодня десятый… У него чуть-чуть не получается. Я очень за него переживаю. Мое мнение: Антон должен быть в основном составе сборной на Олимпиаде. Эдику Латыпову очень сложно. Мне кажется, на Олимпиаде у него ничего не получится. Мы будем болеть за него, переживать. Дай бог, чтобы получилось. Но Эдику будет очень сложно», – заявила Резцова.
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Источник: «Чемпионат».
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