Менее десяти дней осталось до начала Олимпиады в Пекине. Команды по всем видам спорта подали заявки с именами участников, 25 января они были официально опубликованы. От мужской сборной по биатлону в состав попали пятеро – Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Антон Бабиков, выигравший личное золото и серебро в команде на последнем этапе Кубка мира в Антхольце, остался в запасе из-за того, что в спринте Рупольдинга российская сборная уступила шестую олимпийскую квоту. Он боролся до последнего, а после выложил награды в виде олимпийских колец в сторис инстаграма и написал: «По крайней мере, я пытался». Может, одна из причин этой неудачи – неблагоприятная атмосфера в команде, влияющая на психологический настрой биатлонистов?

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Вот что Бабиков рассказал о взаимоотношениях в национальной сборной в прямом эфире «Матч ТВ» после масс-старта в Антхольце, отметив, что не хватает дружеского общения и это не связано с пандемией, но налаживать взаимодействия должен все-таки не шестой номер команды.

«Я не говорил, что нет общения. Я сказал, что у нас нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы ругаемся, как-то друг к другу относимся недостаточно уважительно или еще что-то. Я просто говорю, что у нас нет в коллективе дружеского общения, что мы не можем сесть все дружно за стол, посидеть, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы одна команда – не только, когда выходим на эстафету, а каждый день.

Я не думаю, что это из-за пандемии. Мы в любом случае питаемся вместе, живем вместе, ездим вместе. Просто так сложилось. Кому-то нужно взять на себя это бремя – не бремя даже, а ответственность, и сказать: давайте сегодня кушаем все за одним столом. Мне? Я не капитан команды, я шестой номер.

Особенно я бы отметил норвежскую команду, потому что у них это видно – они, даже несмотря на пандемию, собирают вместе пазлы, играют во всякие игры и прочее. Вот нам не хватает этого. Как это сделать? Думаю, кто-то из тренеров все-таки должен взять на себя эту ответственность и сказать: сегодня мы все меняем, сегодня мы все вместе сидим за ужином и обсуждаем какие-нибудь потрясающие фильмы или еще что-нибудь», – заявил биатлонист.

Даниил Серохвостов Фото: Getty Images

Однако, не все в команде согласны с позицией Бабикова. Так, Даниил Серохвостов сказал, что они с Каримом Халили были шокированы услышанным.

«Когда мы с Каримом вчера смотрели трансляцию, то немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе, на сборах и этапах вместе. Не знаю, почему он так сказал. Думаю, что он имел в виду другое. Не про отношения между спортсменами, а по всей сборной России – девчонок, персонал, тренеров и так далее», – предположил Серохвостов.

А вот Кристина Резцова, один из лидеров женской сборной, посыл Антона поддержала.

«У нас хорошая атмосфера в команде. Вопрос в том, что мы друг с другом почти не общаемся. У нас нет вражды, просто нет общения. Я согласна с тем, что говорил Бабиков», – призналась Кристина.

Кристина Резцова Фото: Getty Images

Но жестче всего отреагировал на эти разговоры четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который считает, что публично жаловаться. – последнее дело. Не нравится – пытайся исправить.

«У Бабикова есть такое: как только у него что-то не получается, то он начинает жаловаться. Этого нельзя делать: ты – мужчина, семьянин, наоборот, должен быть боевой настрой. А он начинает сопли распускать, нельзя этого делать, вселять неуверенность, тем более перед Олимпиадой. Если есть такая проблема, возьми и исправь положение, попробуй наладить атмосферу в команде вместо того, чтобы публично жаловаться. Вот это было бы лучше», – припечатал бывший глава СБР.

Как бы то ни было, основной состав утвержден, и менять там объективно некого, все проявили себя на отборе хорошо. Выступит ли Бабиков на Олимпиаде, зависит в наше непростое время, видимо, от развития ситуации с пандемией коронавируса.

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