Олимпийская сборная России по биатлону прилетела в Пекин не в полном составе. Пять членов национальной команды не смогли присоединиться к команде.

Как сообщается в телеграм-канале СБР, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-группы СБР Александра Печерского, из-за чего он не сможет помочь сборной на Играх. Вместо него в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

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Отмечается, что тесты остальных членов сборной отрицательные, а вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки, потому что для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

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При этом «Матч ТВ» сообщает, что Никитина, Шашилова, Васнецову и Казакевич не посадила на борт компания «Аэрофлот». QR-код Казакевич оказался красным – это означает, что, исходя из внесенных спортсменкой данных, ей запрещен въезд в Китай. У Никитина, Шашилова и Васнецовой в приложении my2022 кода не оказалось.

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