Олимпийская сборная России по биатлону прилетела в Пекин не в полном составе. Пять членов национальной команды не смогли присоединиться к команде.
Как сообщается в телеграм-канале СБР, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-группы СБР Александра Печерского, из-за чего он не сможет помочь сборной на Играх. Вместо него в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.
Ad
Отмечается, что тесты остальных членов сборной отрицательные, а вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки, потому что для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.
Beijing 2022
Бабикову не нравится атмосфера в сборной перед ОИ. Все плохо?
При этом «Матч ТВ» сообщает, что Никитина, Шашилова, Васнецову и Казакевич не посадила на борт компания «Аэрофлот». QR-код Казакевич оказался красным – это означает, что, исходя из внесенных спортсменкой данных, ей запрещен въезд в Китай. У Никитина, Шашилова и Васнецовой в приложении my2022 кода не оказалось.
Бабиков пожаловался на атмосферу в сборной России перед ОИ. Неужели все правда плохо? Разбираемся.
Кто более достоин Пекина – Антон Бабиков или Эдуард Латыпов? Эстафета в Антхольце рассудила.
Beijing 2022
Резцова: «На Олимпиаде у Латыпова ничего не получится»
Beijing 2022
Когда Латыпов полетит на Олимпиаду-2022? В СБР дали ответ
Реклама
Ad
Реклама
Ad