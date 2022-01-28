Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и тренер женской команды Михаил Шашилов все-таки попадут на Олимпиаду.
Спортсмены вылетят в Пекин вечером 28 января. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России.
Изначально Казакевич, Васнецова, Шашилов и массажист Роман Никитин должны были отправиться в Пекин в составе остальной команды 26-го числа. Они не попали на рейс из-за проблем с QR-кодами.
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Источник: Sports.ru.
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