С 5 по 19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся соревнования по биатлону. Представляем расписание турнира и состав сборной России.
Расписание соревнований (по московскому времени)
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5 февраля
Beijing 2022
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12:00 – смешанная эстафета (4х6 км).
7 февраля
12:00 – индивидуальная гонка (15 км), женщины.
Светлана Миронова
Фото: Getty Images
8 февраля
11:30 – индивидуальная гонка (20 км), мужчины.
11 февраля
12:00 – спринт (7,5 км), женщины.
12 февраля
12:00 – спринт (10 км), мужчины.
13 февраля
12:00 – гонка преследования (10 км), женщины.
13:45 – гонка преследования (12,5 км), мужчины.
15 февраля
12:00 – эстафета (4х7,5 км), мужчины.
16 февраля
10:45 – эстафета (4х6 км), женщины.
Александр Логинов
Фото: Getty Images
18 февраля
12:00 – масс-старт (15 км), мужчины.
19 февраля
12:00 – масс-старт (12,5 км), женщины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
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