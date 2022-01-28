С 5 по 19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся соревнования по биатлону. Представляем расписание турнира и состав сборной России.

Расписание соревнований (по московскому времени)

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5 февраля

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12:00 – смешанная эстафета (4х6 км).

7 февраля

12:00 – индивидуальная гонка (15 км), женщины.

Светлана Миронова Фото: Getty Images

8 февраля

11:30 – индивидуальная гонка (20 км), мужчины.

11 февраля

12:00 – спринт (7,5 км), женщины.

12 февраля

12:00 – спринт (10 км), мужчины.

13 февраля

12:00 – гонка преследования (10 км), женщины.

13:45 – гонка преследования (12,5 км), мужчины.

15 февраля

12:00 – эстафета (4х7,5 км), мужчины.

16 февраля

10:45 – эстафета (4х6 км), женщины.

Александр Логинов Фото: Getty Images

18 февраля

12:00 – масс-старт (15 км), мужчины.

19 февраля

12:00 – масс-старт (12,5 км), женщины.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

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