О таких нюансах, как темп и точность стрельбы, болельщики знают все. Например, в Оберхофе главное не попасть в порыв – ветер в Германии уносит с ковриков. Все наслышаны и о «стене» Рупольдинга: двухметровый подъем вырубает и самых подготовленных.

Эти трассы изучались годами, судьба же пекинского золота – в везении и адаптации, ведь тестовые соревнования до Игр отменили из-за ковида. Лишь немногим удалось побывать там до стартов – среди них и Россия. Норвегия знает об условиях лишь из тизеров IBU – там обычно не делятся тонкостями. Как и Международная федерация лыжного спорта (FIS) – они отказались от тестов.

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Карим Халили Фото: Getty Images

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Бесснежье, песок и адский холод

Профиль биатлонной олимпийской трассы напоминает Антхольц, а значит, она не будет отличаться сложностью и виражами. Скорее, приятный и игривый рельеф без затяжных метровых подъемов под одним углом как в Германии, где спортсмен долго бы шел одной техникой.

Чжанцзякоу, где пройдут старты, расположен недалеко от пустыни Гоби. Зимой здесь особая засуха: в январе в провинции выпало всего четыре миллиметра осадков, для сравнения, в Лиллехаммере – 70. Только в соседнем горнолыжном центре Яньцин, по словам ученой из Страсбургского университета Кармен де Йонг, установили 200 снежных пушек для искусственного снега. Поэтому основная сложность – вокруг нет натурального снега, а лишь грунт: глина и песок, которые при сильном ветре превращают трассу в наждачку. Будет страдать скольжение, а значит, равнинные участки станут максимально рабочими.

Самым важным фактором окажется смазка – ее российские сервисмены испытывали в Пекине на сотне пар лыж. Твердый снег обладает еще одной интересной особенностью. Если по Пекину ударит потепление, покрытие практически не изменится, и состояние трассы точно не повлияет на выбор стартовой позиции. Топы разбредутся по разным группам и необязательно выберут первые две.

Сборная России по биатлону с серебром эстафеты в Антхольце Фото: Getty Images

Не повезет спортсменам и с погодой. В начале сезона биатлонисты жаловались на адский холод: Стурла Легрейд бегал с телогрейкой по Эстерсунду, Даниил Серохвостов там же страдал из-за обморожения рук. В Швеции минус доходил до девяти градусов, в Австрии температура поднялась до -6, в Рупольдинге – до -4, в Оберхофе – до -3, а Антхольц радовал нулем. Температура же в Пекине опустится до нереальных -20, но из-за высоты воздух там разреженный, а потому убийственный холод чувствуется уже при -8.

Оберхофский ураган и подход к рубежу

Считается, что Оберхоф и Хохфильцен – самые трудные трассы. Перед стрельбой есть длинный участок с небольшим подъемом, где нужно поднажать, чтобы сохранить скорость, но в то же время не забыть про дыхание. В Рупольдинге, Эстерсунде и Антхольце биатлонисты приходят на стрельбу после значительного спуска, поэтому есть время отдышаться.

Подход к стрельбищу в Пекине на высоте 1670 метров – лояльный: затяжной подъем с мягким спуском позволит биатлонистам восстановиться. Француз Мартен Фуркад часто перед рубежом наращивал темп: ускорялся, потому что чувствовал недостаток интенсивности – к тому же, трюк сбивал с темпа преследователей. Молодые биатлонисты, наоборот, рано сбавляют темп и приходят на стойку слишком спокойными. Из-за этого многие страдают тремором и справляются с конвульсиями в присядке – в Оберхофе этим знамениты Габриела Коукалова и Евгений Гараничев.

Евгений Гараничев Фото: Getty Images

Также при сильном ветре Фуркад предпочитал идти на первую изготовку и стрелять первым. Он делал глубокие вдохи, чтобы замедлить сердечный ритм – это возможность выбить из ритма соперника. При нормальной обстановке биатлонисты обычно стреляют на каждый выдох, при ветре приходится задерживать дыхание с интервалами. Также француз брал паузу и стрелял через десять секунд после изготовки: делал несколько коротких вдохов, чтобы потом почувствовать лучшую управляемость винтовки.

Ветер в Пекине как раз внесет больше коррективов, чем сам подход. Его можно сравнить с оберхофским. Но если в Германии он порывистый, в Китае продувает насквозь. «Нужно смотреть, как будет меняться ветер. Даже если он будет сильным, но постоянным, в этом нет ничего страшного, спортсмены сделают поправки и все. А вот если ветер будет порывами переменного направления, это уже сложнее», – отметил тренер по стрельбе Николай Загурский.

Кристина Резцова Фото: Getty Images

Но именно в Оберхофе сборная откатала лучшую гонку сезона: Логинов пришел первым, Бабиков – шестым, Серохвостов – восьмым. По ходу сезона команда нашла баланс в стрельбе и ходе: Халили с процентовкой 88,6 – второй по точности и уступает лишь австрийцу Симону Эдеру. У Максима Цветкова – 88%, чуть хуже – у Александра Логинова (83%), Эдуарда Латыпова (82%) и Даниила Серохвостова (80%). Причем функционал последних был виден в заключительной перед Олимпиадой эстафете – каждый из русских был среди лучших ногами на своем этапе.

В Пекине биатлонистов ждет одна из самых непредвиденных Олимпиад в истории. С медалями уедут не столько отлично подготовленные спортсмены, а те, кому просто повезет в дуэли с ветром. В 2010-м сюрприз преподнес Венсан Же: француз взял золото и бронзу в связке спринт+пасьют Ванкувера. Хотя перед Олимпиадой он уже прощался с биатлоном – успех все никак не приходил к 24-летнему биатлонисту.

Венсан Же с золотом Ванкувера-2010 Фото: Getty Images

«Олимпийская победа положила начало новой жизни и открыла для меня другой мир спорта, бизнеса и публичной жизни», – признавался Же.

Может, и 2022-й подарит нам новые истории?

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