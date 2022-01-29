Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сообщил, что в его номере в Олимпийской деревне возникли проблемы с туалетом.
Самуэльссон опубликовал фото мужчин в защитных костюмах, чинивших унитаз с помощью вантуза. С такой же проблемой столкнулась чешская биатлонистка Ева Кристейн-Пускарчикова. Девушка рассказала, что в ее номере засорился унитаз. «Начало пребывания получается очень интересным. После утреннего удовольствия от тестирования с помощью залезания ко мне в горло наступило время постыдной проблемы», – написала биатлонистка в инстаграме и отметила, что сотрудники быстро устранили поломку.
Ad
Анси
Биатлон идет на рекорд. Такое было при русском в майке лидера
Ранее Самуэльссон заявлял о проблемах с отоплением в пекинской Олимпийской деревне. Спортсмен сообщил, что температура в его номере ночью составляла 12 градусов, из-за чего он спал в одежде.
Уже известен состав сборной России по биатлону на ОИ. Кого взяли?
Олимпиада в Пекине имеет шанс войти в историю: если коронавирус внесет корректировки в календарь, хоккейный турнир может остаться с двумя золотыми призерами.
Эстерсунд
Кристиансен выиграл пасьют, Латыпов – 11-й
Эстерсунд
Снежные усы и топ-стрельба: Самуэльссон разорвал в спринте
Реклама
Ad
Реклама
Ad