Тренер мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Олимапиады в Пекине.
Как сообщает пресс-служба федерации биатлона Украины, в данный момент Ященко находится на самоизоляции. Отмечается, в ближайшее время тренер пройдет еще одно тестирование. Ранее положительный теста на ковид сдал старший тренер сборной Украины Юрай Санитра. Повторный тест Санитры показал отрицательный результат, но коуча пока не допускают к команде.
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