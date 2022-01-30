Российская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову на Олимпийских играх в Пекине.
«СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Причина замены – два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель», – гласит заявление СБР.
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