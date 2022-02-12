Утро понедельника 2020-го Мартен Фуркад начал в обнимку с дочками и женой – впервые за долгое время француз встретил весну не на Кубке мира. «Он укладывал Инесс и Манон в воскресенье после возвращения, будил следующим утром. Это настоящее счастье», – делилась радостью гражданская жена Фуркада Элен Усабиага.

Прошло всего три дня после триумфа в масс-старте Контиолахти – 15 марта Фуркад, Эмильен Жаклин и Кентен Фийон-Майе разобрали пьедестал в последней гонке лидера сборной. Правда, там же француз упустил восьмой «БХГ». Но семейные хлопоты быстро заставили его переключиться – за 20 лет пара переживала и не такое.

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Мартен Фуркад Фото: Getty Images

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С Элен француз встретился на сборах в Альпах. Тогда девочка из Верхних Пиренеев штурмовала горы с семьей, но, несмотря на хорошие перспективы в тотале Кубка мира, воспринимала лыжи как хобби. Фуркад же с детства грезил стать одним из тех кумиров с постеров. То ли любовь к альпийскому снегу, то ли гормональный бунт вскружили голову целеустремленному французу, но парень втрескался по уши.

Ему было 11, ей – 12. «У меня был хорошо подвешен язык и мало комплексов», – вспоминает Фуркад в автобиографии «Моя мечта о золоте и снеге». Во время очередных сборов на чемпионате Франции среди клубов он вновь решил напомнить о себе: подсунул записку под дверь в отеле.

В свернутой пополам бумажке он дерзко напросился на поцелуй, но на порыв она ответила прямолинейным «О, нет!» «Странно, но Элен не согласилась! Тогда я действительно виделся ей обузой», – вспомнил любовный провал Фуркад. Казалось, резкость девушки отпугнет начинающего биатлониста, но уже тогда он был готов рискнуть.

Год спустя, запертые снежной бурей в Фон-Роме, они встретились вновь – Мартен опять решил попытать удачу. «Думаю, на этот раз я был менее неуклюж. В этом возрасте быстро учишься и меняешься». После благословенного уик-энда пара часами висела на телефоне и исписала сотни листков – настолько симпатия захлестнула обоих. «Когда я перечитываю письма, которые мы отправляли друг другу, мне стыдно, настолько они инфантильные», – вспоминает Мартен. Но Фуркада поглотила тренировочная и соревновательная жизнь, так что общение они поставили на временную паузу.

Отношения едва не угасли из-за расстояния, юного возраста и карьеры. Поэтому 16-летний спортсмен хотел все исправить и даже был готов бросить биатлон: после первого же семестра парень сбежал из спортивного интерната домой. Следом за неудачными попытками сверкнуть в триатлоне, он вернулся к лыжам и винтовке. Тогда Мартен начал тренировки в другом спортивном центре, где познакомился со Стефаном Бутье и Зигфридом Мазе – будущими тренерами сборной Франции, а затем и Норвегии. Оказалось, эта встреча станет судьбоносной в карьере биатлониста.

Мартен Фуркад Фото: Getty Images

«Мы были влюблены, писали друг другу письма, но это не было настоящими отношениями, – уверена Элен. – Но с тех пор мы никогда так и не расставались». На связь не повлияли и амбиции юноши: Фуркад готовился стать величайшим зимником Франции, в то время как Элен училась в Тулузе на педагога. Уже тогда Мартен предупредил девушку, что если та согласиться стать его женой, то будет чаще видеть партнера по тв, а не в своих объятиях. Элен была не против, и Фуркад сделал решающий рывок – предложил съехаться.

Зимой 2008-го он предпринял вылазку к возлюбленной в Тулузу, где объяснился и озвучил решение. Препятствий не было: к тому же она получила диплом учителя и начала расти профессионально – работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Через несколько месяцев пара поселилась на востоке Франции в частном доме в Виллар-де-Ланс.

Союз вселил в Фуркада сумасшедшую уверенность – именно в это время начался его подъем: в сезоне-2009/2010 Мартен взлетел на пятую строчку тотала, годом позже закрыл топ-3 Кубка Мира и на зависть старшему брату Симону взял первое олимпийское серебро в Ванкувере. Дальше – семь «БХГ» подряд, пять золотых медалей Игр и 185 личных подиумов. «Убежден, что без нее у меня бы не было такой карьеры. Она дала мне стабильность чувств, в которой я нуждался, – признавался Фуркад. – Я никогда не лгал ей о том, какая жизнь нас ждет».

Успех одного не сделал вторую звездой паблисити. Из-за скрытности операторы трансляций редко ловили силуэт Элен на соревнованиях, закрыт и ее аккаунт в инстаграме, да и Мартен редко делится семейными фото и видео. За все время девушка дала от силы два-три интервью, хотя интерес к паре масштабировался и вышел за пределы Франции. Но можно знать наверняка: она разделяет увлечение гражданского мужа лыжами и воспитывает двух дочек Манон и Инесс, с которыми последние пять лет и следила за Мартеном по тв.

«Даже когда его нет, мы чувствуем его присутствие. Как-то он наполнил коробку множеством мелких предметов, которые мы рассматривали с Манон. Там есть маленькие фотографии, шоколадки, которые ей нравятся. Это показывает, что Мартен всегда с нами», – уверена Усабиага.

И хотя Мартен не так часто навещал домашних в разгар Кубка мира, Элен никогда не чувствовала себя покинутой. Все пять месяцев, что турнир во главе с мужем перемещался по городам, девушка жила в постоянных заботах о семье и работе. «У нас выработался график. Зимой его не было три недели, потом неделя дома. Весной лучше, но у Мартена много дел помимо лыж. Все эти годы у него была своя команда, а у меня – своя. Я действительно очень благодарна моей семье, семье Мартена и моим друзьям, что они мне помогали. Но с каждым новым сезоном это становилось сложнее для девочек, особенно для Манон. Она говорила, что ей не хватает папы», – рассказывала Элен.

Союз и поддержка близких помогли Мартену переживать непростые времена: разрушающий карьеру многих мононуклеоз, болезненные поражения в сочинском спринте и масс-старте, затянувшуюся ссору с братом и перелом левого плеча после тренировки в Бессане. Вместе они столкнулись и с травлей со стороны российских фанатов после спорных слов и поступков в адрес Александра Логинова, а также вечным давлением в статусе бессменного лидера Кубка мира.

Решение закончить с биатлоном Фуркаду далось нелегко: только после долгих бесед с женой и тренером, золота смешанки в Пхёнчхане и понимания, что сборная справится без него, он ушел. Попрощался с 20-летней карьерой Мартен там же, в Контиолахти, где десять лет назад выиграл первое золото Кубка мира. Но Элен приняла бы любое его решение.

«Честно, я бы ответила «это твой выбор, давай», но внутренне я бы сжала зубы и терпела. Два года – это много. Манон было бы уже шесть лет. Да, мне бы пришлось много терпеть, но я бы его поддержала, без всякой враждебности».

Фуркад не исчез: он все так же баллотируется в комиссию спортсменов МОК, увлечен публицистикой и мелькает на турнирах в роли приглашенной звезды: награждал призеров этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции. А на Олимпиаде в Пекине будет работать приглашенным экспертом французского Eurosport. Но от домашних дел даже звезде таких масштабов теперь не скрыться.

«В любом случае, перед ним стоит задача позаниматься дома уроками с двумя малышками. Надеюсь, он добьется успеха». Куда бы он ни пошел и чем ни занялся, Мартен знает, с ним всегда будет Элен и любимые дочки.

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