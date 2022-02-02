Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала об атмосфере в Олимпийской деревне перед началом Игр в Пекине.

«Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются. В зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть, ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь – ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно. Ставки начинают расти. И с каждым днем все сильнее.

Ad

Постоянно видишь народ, который заболевает, и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить! Сейчас ручки дверной касаюсь – сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не дает гарантий, но по крайней мере надо сделать все от тебя зависящее. Чтобы хотя бы к себе потом вопросов не было», – сказала Резцова.

Олимпийские игры Резцова и Логинов сразятся за медали. Расписание и состав России на ОИ 28/01/2022 В 17:05

На Олимпиаде биатлонистов ждут жуткие условия : адский ветер и трасса с песком. В Пекине будет непросто.

Олимпийские игры Бабикову не нравится атмосфера в сборной перед ОИ. Все плохо? 25/01/2022 В 15:02