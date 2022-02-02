Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафетной гонке Елена Билосюк (Пидгрушная) заразилась коронавирусной инфекцией за три дня до старта Игр в Пекине. Об этом заявил тренер женской сборной Украины Урош Велепец.
«Боялись этого с первого дня. Пошел эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен получил положительный тест – Елена Билосюк. Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли она вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам», – сказал Велепец.
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35-летняя спортсменка должна была принять участие в смешанной эстафете 5 февраля. Ранее ковидом заразились тренеры сборной Украины Игорь Ященко и Юрай Санитра.
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Источник: «Общественный спорт».
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