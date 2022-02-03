Стал известен состав сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Национальную команду представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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Смешанная эстафета состоится 5 февраля в 12:00 по московскому времени. Это первая гонка в рамках олимпийских соревнований по биатлону.

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Источник: СБР.

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